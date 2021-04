14 апр 2021



Стрим от BEYOND THE BLACK



BEYOND THE BLACK объявили о том, что 16 апреля пройдет акустический стрим Origins - The Online Acoustic Experience, в котором примут участие Fabienne Erni из Eluveitie, Micha Rhein из In Extremo и Ben Metzner из Feuerschwanz и dArtagnan!



Билеты и детали доступны здесь.







