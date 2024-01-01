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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Beyond the Black

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30 янв 2024 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2024 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 дек 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

18 дек 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 ноя 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 окт 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 июл 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 июн 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

13 янв 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

2 дек 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 окт 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

24 авг 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

22 июл 2022 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

17 июн 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 сен 2021 : 		 BEYOND THE BLACK исполняют IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast

14 апр 2021 : 		 Стрим от BEYOND THE BLACK

23 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK

17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK
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Концертное видео BEYOND THE BLACK



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"Reincarnation (Live in Oberhausen)", новое концертное видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже.




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