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Beyond the Black

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3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»

7 дек 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 авг 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

9 июл 2018 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

10 июн 2018 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет летом

10 май 2018 : 		 BEYOND THE BLACK на Napalm Records

1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале
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Видео полного выступления BEYOND THE BLACK



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Видео полного выступления BEYOND THE BLACK, которое состоялось в рамках Wacken World Wide's XR-Stage, доступно по этому адресу.

Beyond the Black Setlist Wacken World Wide 2020 2020, Drive-In To Hørizøns



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