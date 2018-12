сегодня



Рождественский сингл от LIONHEART



Группа LIONHEART, в состав которой входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), выпустила рождественский сингл "Mary Did You Know".















