19 июл 2020



Новое видео LIONHEART



Группа LIONHEART, в состав группы входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), опубликовала официальное видео на песню "Widows", которая будет включена в выходящий тридцать первого июля альбом "The Reality Of Miracles".



Трек-лист:



01. Salvation



02. Thine Is The Kingdom



03. High Plains Drifter



04. The Reality Of Miracles



05. Five Tribes



06. Behind The Wall



07. All I Want Is You



08. Widows



09. Kingdom Of The East



10. Outlaws Of The Western World



11. Overdrive



12. The First Man



13. Still It Rains On Planet Earth (Lacrimosa)



















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