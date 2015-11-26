Новое видео LIONHEART

Группа LIONHEART, в состав группы входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), опубликовала официальное видео на песню "Widows", которая будет включена в выходящий тридцать первого июля альбом "The Reality Of Miracles".
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