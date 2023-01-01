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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 23
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Lionheart

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



14 апр 2023 : 		 Новая песня вокалиста LIONHEART

5 янв 2023 : 		 Новое видео вокалиста LIONHEART

18 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

5 ноя 2021 : 		 Переиздание LIONHEART выйдет зимой

16 фев 2021 : 		 Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР

14 дек 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

19 июл 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

7 июл 2020 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

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22 июн 2017 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет летом
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Новая песня вокалиста LIONHEART



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"The Last Man On Earth", новая песня вокалиста группы LIONHEART, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Man On Earth", выход которого запланирован на 26 мая на Metalville Records.

Трек-лист:

"The Last Man On Earth"
"Neon Heartbeat"
"Let's Go Together"
"You're Not The Only One"
"Here We Go Again"
"In & Out Of Love"
"Midnight Rain"
"Heaven Sent"
"Silhouettes"
"Revolution Road" (featuring Dan Reed)
"Wings Of Destiny"
"The Nakatomi Heist"
"The Big Unknown"

LIONHEART Singer LEE SMALL To Release The Last Man On Earth Album In May; Title Track Digital Single Available Friday; Lyric Video Streaming




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