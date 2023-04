сегодня



Новая песня вокалиста LIONHEART



"The Last Man On Earth", новая песня вокалиста группы LIONHEART, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Last Man On Earth", выход которого запланирован на 26 мая на Metalville Records.



Трек-лист:



"The Last Man On Earth"

"Neon Heartbeat"

"Let's Go Together"

"You're Not The Only One"

"Here We Go Again"

"In & Out Of Love"

"Midnight Rain"

"Heaven Sent"

"Silhouettes"

"Revolution Road" (featuring Dan Reed)

"Wings Of Destiny"

"The Nakatomi Heist"

"The Big Unknown"







