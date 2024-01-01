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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Lionheart

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



28 янв 2024 : 		 Новое видео LIONHEART

17 янв 2024 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

27 ноя 2023 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет зимой

6 май 2023 : 		 Новая песня вокалиста LIONHEART

14 апр 2023 : 		 Новая песня вокалиста LIONHEART

5 янв 2023 : 		 Новое видео вокалиста LIONHEART

18 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

5 ноя 2021 : 		 Переиздание LIONHEART выйдет зимой

16 фев 2021 : 		 Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР

14 дек 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

19 июл 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

7 июл 2020 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

24 июн 2020 : 		 Семплы новых песен LIONHEART

18 май 2020 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет летом

14 окт 2019 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет в 2020

13 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от LIONHEART

22 июн 2017 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет летом
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|||| 28 янв 2024

Новое видео LIONHEART



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"V Is For Victory", новое видео группы LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Grace Of A Dragonfly, релиз которого запланирован на 23 февраля на Metalville Records:

"Declaration"
"Flight 19"
"V Is For Victory"
"This Is A Woman's War"
"The Longest Night"
"The Eagle's Nest"
"Little Ships"
"Just A Man"
"UXB"
"The Grace Of A Dragonfly"
"Remembrance, Praying For World Peace"

LIONHEART Release New Single "V Is For Victory"; Music Video




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