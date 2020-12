сегодня



Новое видео LIONHEART



"Mary Did You Know", новое видео группы LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого благотворительного сингла, выпущенного 11 декабря. Все вырученные средства будут направлены в адрес детского хосписа Little Havens.







