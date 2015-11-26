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Lionheart

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео LIONHEART



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"Mary Did You Know", новое видео группы LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого благотворительного сингла, выпущенного 11 декабря. Все вырученные средства будут направлены в адрес детского хосписа Little Havens.

LIONHEART Feat. Former IRON MAIDEN, UFO, MSG, SHY Members Release Charity Single / Video



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