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С Новым годом!
42
DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
30
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
21
Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973
19
PANTERA: вид сзади от Rob'a
17
MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!
12
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Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI
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с
по
С Новым годом!
42
DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
30
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ...
21
Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973
19
PANTERA: вид сзади от Rob'a
17
все новости группы
Lionheart
Великобритания
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/lionheartrock/
5 янв 2023
:
Новое видео вокалиста LIONHEART
18 янв 2022
:
Видео с текстом от LIONHEART
5 ноя 2021
:
Переиздание LIONHEART выйдет зимой
16 фев 2021
:
Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР
14 дек 2020
:
Новое видео LIONHEART
19 июл 2020
:
Новое видео LIONHEART
7 июл 2020
:
Видео с текстом от LIONHEART
24 июн 2020
:
Семплы новых песен LIONHEART
18 май 2020
:
Новый альбом LIONHEART выйдет летом
14 окт 2019
:
Новый альбом LIONHEART выйдет в 2020
13 дек 2018
:
Рождественский сингл от LIONHEART
22 июн 2017
:
Новый альбом LIONHEART выйдет летом
сегодня
Новое видео вокалиста LIONHEART
Вокалист LIONHEART LEE SMALL представил видео на новый сингл "The Big Unknown".
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Сообщений нет