Семплы новых песен LIONHEART

Аудиосемплы всех песен из нового альбома группы LIONHEART, в состав группы входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), "The Reality Of Miracles", выходящего тридцать первого июля на Metalville Records, доступны ниже.
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