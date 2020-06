сегодня



Семплы новых песен LIONHEART



Аудиосемплы всех песен из нового альбома группы LIONHEART, в состав группы входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), "The Reality Of Miracles", выходящего тридцать первого июля на Metalville Records, доступны ниже.



Трек-лист:



01. Salvation



02. Thine Is The Kingdom



03. High Plains Drifter



04. The Reality Of Miracles



05. Five Tribes



06. Behind The Wall



07. All I Want Is You



08. Widows



09. Kingdom Of The East



10. Outlaws Of The Western World



11. Overdrive



12. The First Man



13. Still It Rains On Planet Earth (Lacrimosa)

























