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Lionheart

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Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР



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Бывший гитарист IRON MAIDEN и нынешний участник LIONHEART Dennis Stratton в рамках беседы с TotalRock прокомментировал возможность включения в Зал Славы Рок-н-Ролла (ЗСРнР):

«Если честно, то сначала я подумал, что обо мне и не вспомнят. Но довольно забавно, что тот, кто работает над оформлениями наших релизов, буквально в тот же момент прислал мне сообщение: "Ты видел информацию? Тебя номинировали с группой".

Мне никогда особо не везло с MAIDEN и тем, что было за эти годы, как, к примеру, с золотыми дисками за первый альбом. Я не получил всего того, что мне причитается. У меня есть два или три, а должно быть порядка двадцати. И я никогда толком ничего не получал, только Steve как-то прислал мне сообщение о перевыпуске первого альбома в честь сорокалетия, и прислал в офис копию цветного винила. Этому я был очень рад. Но для меня всё-таки стало шоком, что меня, Клайва и Paul'a тоже отметили, и с моей позиции это радостный момент».

Насчёт того, что в списке нет Blaze'a Bayley, он сказал:

«Это я уже заметил позже. Я зашёл на Facebook, и когда увидел это, решил, что всё на совести организаторов. У них же есть какая-то черта по годам или что-то такое, не так ли? Они устанавливают правила, так что я не знаю. Я буду очень удивлён, что нас туда возьмут, потому что после нескольких неуважительных реплик со стороны Bruce'a это... Я к тому, что организаторы могут прочитать его слова, и они могут нас за это наказать? Я не знаю. Мне просто очень приятно, что меня номинировали».

Former IRON MAIDEN Guitarist DENNIS STRATTON Reacts To ROCK AND ROLL HALL OF FAME Nomination: It



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


16 фев 2021, 14:13		Самый его большой вклад для Мэйдн - приглашение Клайва Барра.

Никто не в курсе, что он имеет ввиду про реплики Дикинсона в свой адрес? Совсем об этом ничего не слышал.

AlexTronenko


16 фев 2021, 14:24		он имел ввиду реплики не в свой адрес, а в адрес зала. Типа - Брюс этот зал говном поливал долго, что нас могут из-за этого и не принять

gravitgroove


16 фев 2021, 14:55		понял, спасибо!

Family Ghost


16 фев 2021, 15:10		Имеет смысл вводить только целиком текущий состав + Пол и покойный Клайв.
При всем уважении и к Деннису, и к Блэйзу, и всем участникам из 70х. Им можно раздать утешительные медальки, но не более)
Насчет Герса вопрос тоже скользкий, но все же думаю уже заслужил, за 30 лет лояльности и довольно большую подборку качественных песен.


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