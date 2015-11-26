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Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР



Бывший гитарист IRON MAIDEN и нынешний участник LIONHEART Dennis Stratton в рамках беседы с TotalRock прокомментировал возможность включения в Зал Славы Рок-н-Ролла (ЗСРнР):



«Если честно, то сначала я подумал, что обо мне и не вспомнят. Но довольно забавно, что тот, кто работает над оформлениями наших релизов, буквально в тот же момент прислал мне сообщение: "Ты видел информацию? Тебя номинировали с группой".



Мне никогда особо не везло с MAIDEN и тем, что было за эти годы, как, к примеру, с золотыми дисками за первый альбом. Я не получил всего того, что мне причитается. У меня есть два или три, а должно быть порядка двадцати. И я никогда толком ничего не получал, только Steve как-то прислал мне сообщение о перевыпуске первого альбома в честь сорокалетия, и прислал в офис копию цветного винила. Этому я был очень рад. Но для меня всё-таки стало шоком, что меня, Клайва и Paul'a тоже отметили, и с моей позиции это радостный момент».



Насчёт того, что в списке нет Blaze'a Bayley, он сказал:



«Это я уже заметил позже. Я зашёл на Facebook, и когда увидел это, решил, что всё на совести организаторов. У них же есть какая-то черта по годам или что-то такое, не так ли? Они устанавливают правила, так что я не знаю. Я буду очень удивлён, что нас туда возьмут, потому что после нескольких неуважительных реплик со стороны Bruce'a это... Я к тому, что организаторы могут прочитать его слова, и они могут нас за это наказать? Я не знаю. Мне просто очень приятно, что меня номинировали».







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