Видео с текстом от LIONHEART

21 января на Metalville Records состоится релиз переиздания альбома LIONHEART "Second Nature", прошедшего ремастеринг и снабженного двумя бонус-треками:



"Prelude"

"Give Me The Light"

"Don’t Pay The Ferryman"

"Angels With Dirty Faces"

"30 Years"

"On Our Way"

"Second Nature"

"Prisoner"

"Every Boy In Town"

"Time Is Watching"

"Heartbeat Radio"

"Lionheart"

"Mary Did You Know" (bonus track)

"Paperback Writer" (bonus track)

"Reprise"



Официальное видео с текстом к "Angels With Dirty Faces" доступно ниже.







