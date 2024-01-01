сегодня



Видео с текстом от LIONHEART



LIONHEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Flight 19," который включен в альбом The Grace Of A Dragonfly, релиз которого запланирован на 23 февраля на Metalville Records:



"Declaration"

"Flight 19"

"V Is For Victory"

"This Is A Woman's War"

"The Longest Night"

"The Eagle's Nest"

"Little Ships"

"Just A Man"

"UXB"

"The Grace Of A Dragonfly"

"Remembrance, Praying For World Peace"







+1 -0



просмотров: 193

