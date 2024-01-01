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*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Lionheart

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



17 янв 2024 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

27 ноя 2023 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет зимой

6 май 2023 : 		 Новая песня вокалиста LIONHEART

14 апр 2023 : 		 Новая песня вокалиста LIONHEART

5 янв 2023 : 		 Новое видео вокалиста LIONHEART

18 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

5 ноя 2021 : 		 Переиздание LIONHEART выйдет зимой

16 фев 2021 : 		 Гитарист LIONHEART — о включении в ЗСРнР

14 дек 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

19 июл 2020 : 		 Новое видео LIONHEART

7 июл 2020 : 		 Видео с текстом от LIONHEART

24 июн 2020 : 		 Семплы новых песен LIONHEART

18 май 2020 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет летом

14 окт 2019 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет в 2020

13 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от LIONHEART

22 июн 2017 : 		 Новый альбом LIONHEART выйдет летом
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Видео с текстом от LIONHEART



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LIONHEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Flight 19," который включен в альбом The Grace Of A Dragonfly, релиз которого запланирован на 23 февраля на Metalville Records:

"Declaration"
"Flight 19"
"V Is For Victory"
"This Is A Woman's War"
"The Longest Night"
"The Eagle's Nest"
"Little Ships"
"Just A Man"
"UXB"
"The Grace Of A Dragonfly"
"Remembrance, Praying For World Peace"

LIONHEART Reveal First Track From New Album, The Grace Of A Dragonfly




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