Новое видео LIONHEART

"Little Ships", новое видео группы LIONHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Grace Of A Dragonfly, релиз которого запланирован на 23 февраля на Metalville Records:
"Declaration"
"Flight 19"
"V Is For Victory"
"This Is A Woman's War"
"The Longest Night"
"The Eagle's Nest"
"Little Ships"
"Just A Man"
"UXB"
"The Grace Of A Dragonfly"
"Remembrance, Praying For World Peace"
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