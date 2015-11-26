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Lionheart

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Видео с текстом от LIONHEART



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Группа LIONHEART, в состав группы входят бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton, а также вокалист Lee Small, гитарист Steve Mann (ex-LIAR), басист Rocky Newton (ex-WILDFIRE) и барабанщик Clive Edwards (ex-WILD HORSES), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Thine Is The Kingdom", которая будет включена в выходящий тридцать первого июля альбом "The Reality Of Miracles".

Трек-лист:

01. Salvation

02. Thine Is The Kingdom

03. High Plains Drifter

04. The Reality Of Miracles

05. Five Tribes

06. Behind The Wall

07. All I Want Is You

08. Widows

09. Kingdom Of The East

10. Outlaws Of The Western World

11. Overdrive

12. The First Man

13. Still It Rains On Planet Earth (Lacrimosa)

LIONHEART Feat. Ex-IRON MAIDEN Guitarist DENNIS STRATTON: 'Thine Is The Kingdom' Lyric Video














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