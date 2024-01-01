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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 45
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Sick of It All

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25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 авг 2018 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет осенью

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Трамп в гонке только ради того, чтобы Хиллари выглядела лучше»

27 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL
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Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья



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Lou Koller опубликовал видео, в котором рассказал о состоянии своего здоровья:

«Привет всем. Как дела? Это Лу. Небольшие новости. Завтра я иду на операцию, и это здорово. Химиотерапия, кроме того, что испортила мне жизнь и надрала задницу, на самом деле сделала свое дело. Опухоль, говорят, превратилась в мертвую плоть. Так сказала медсестра. Я не знаю, что это значит, но, думаю, это хорошо. Рак не распространился. Завтра они будут вырезать зараженную область. Операция займет около восьми часов. А мне-то что? Я буду спать все это время. И, надеюсь, увижу вас всех после этого. Возможно, обновление будет нескоро, в зависимости от того, насколько хорошо я себя чувствую и все такое. Хорошо. Но еще раз спасибо вам за поддержку, молитвы, пожелания, подарки, финансовую поддержку, как всегда. Спасибо, и надеюсь, что у вас все хорошо, и я дам вам знать, как все идет. Увидимся».






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