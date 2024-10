сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья



Lou Koller опубликовал видео, в котором рассказал о состоянии своего здоровья:



«Привет всем. Как дела? Это Лу. Небольшие новости. Завтра я иду на операцию, и это здорово. Химиотерапия, кроме того, что испортила мне жизнь и надрала задницу, на самом деле сделала свое дело. Опухоль, говорят, превратилась в мертвую плоть. Так сказала медсестра. Я не знаю, что это значит, но, думаю, это хорошо. Рак не распространился. Завтра они будут вырезать зараженную область. Операция займет около восьми часов. А мне-то что? Я буду спать все это время. И, надеюсь, увижу вас всех после этого. Возможно, обновление будет нескоро, в зависимости от того, насколько хорошо я себя чувствую и все такое. Хорошо. Но еще раз спасибо вам за поддержку, молитвы, пожелания, подарки, финансовую поддержку, как всегда. Спасибо, и надеюсь, что у вас все хорошо, и я дам вам знать, как все идет. Увидимся».











