сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии



Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller прошел первый курс химиотерапии после того, как у него недавно диагностировали опухоль пищевода. По этому случаю он записал специальное видео, которое доступно ниже.







