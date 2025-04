31 мар 2025



Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья



LOU KOLLER опубликовал новое видео:



«Как дела, друзья? Небольшое обновление для вас. Я давно не выкладывал новостей, потому что рассказывать особо нечего. Как говорится, я нахожусь на стадии восстановления. Прошло примерно пять или шесть недель после химиотерапии, моей последней химиотерапии, и я чувствую себя очень хорошо, гораздо лучше, чем в прошлом месяце. Я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом месяце, но я все еще имею дело со многими побочными эффектами, например, мои пальцы до сих пор остаются онемевшими, мои ноги немеют, мои вкусовые рецепторы не работают должным образом. Думаю, сейчас я могу чувствовать вкус соленого и очень горького. Все остальное безвкусное. Кроме этого, я пытаюсь набрать вес. Я сбросил 30 фунтов. Это не очень хорошо для моего здоровья. Я пытаюсь набрать его, но с моей новой формой желудка, который все еще заживает, это происходит очень медленно. Я не набираю вес, но я пытаюсь. Я считал, что это будет проще всего — просто «наесть лицо». Но не получается.



В общем, в остальном у меня все хорошо. Я все еще много сплю. Пытаюсь побороть это. Пытаюсь поднять свою энергию. Все эти действия приносят пользу.



От врачей пока никаких вестей. В мае я пройду полное сканирование, чтобы выяснить, полностью ли я избавился от рака. Так что посмотрим.



Спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Приятно всех слышать, и, надеюсь, скоро, очень скоро у меня будут хорошие новости для вас. В остальном у группы все хорошо. Все занимаются своими делами. Пытаются выжить. Pete [Koller, гитарист SICK OF IT ALL и его брат] пишет много музыки. Весной и летом мы собираемся вместе, чтобы наработать несколько новых песен. Мне тоже нужно попробовать спеть, что я, возможно, и сделаю в эти выходные.



В любом случае, спасибо вам большое, рад был всех вас увидеть и услышать. И берегите себя!»





