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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
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Sick of It All

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31 мар 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL
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|||| 31 мар 2025

Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья



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LOU KOLLER опубликовал новое видео:

«Как дела, друзья? Небольшое обновление для вас. Я давно не выкладывал новостей, потому что рассказывать особо нечего. Как говорится, я нахожусь на стадии восстановления. Прошло примерно пять или шесть недель после химиотерапии, моей последней химиотерапии, и я чувствую себя очень хорошо, гораздо лучше, чем в прошлом месяце. Я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом месяце, но я все еще имею дело со многими побочными эффектами, например, мои пальцы до сих пор остаются онемевшими, мои ноги немеют, мои вкусовые рецепторы не работают должным образом. Думаю, сейчас я могу чувствовать вкус соленого и очень горького. Все остальное безвкусное. Кроме этого, я пытаюсь набрать вес. Я сбросил 30 фунтов. Это не очень хорошо для моего здоровья. Я пытаюсь набрать его, но с моей новой формой желудка, который все еще заживает, это происходит очень медленно. Я не набираю вес, но я пытаюсь. Я считал, что это будет проще всего — просто «наесть лицо». Но не получается.

В общем, в остальном у меня все хорошо. Я все еще много сплю. Пытаюсь побороть это. Пытаюсь поднять свою энергию. Все эти действия приносят пользу.

От врачей пока никаких вестей. В мае я пройду полное сканирование, чтобы выяснить, полностью ли я избавился от рака. Так что посмотрим.

Спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Приятно всех слышать, и, надеюсь, скоро, очень скоро у меня будут хорошие новости для вас. В остальном у группы все хорошо. Все занимаются своими делами. Пытаются выжить. Pete [Koller, гитарист SICK OF IT ALL и его брат] пишет много музыки. Весной и летом мы собираемся вместе, чтобы наработать несколько новых песен. Мне тоже нужно попробовать спеть, что я, возможно, и сделаю в эти выходные.

В любом случае, спасибо вам большое, рад был всех вас увидеть и услышать. И берегите себя!»




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