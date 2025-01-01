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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 202
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Sick of It All

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15 фев 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию

8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL
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Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию



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LOU KOLLER опубликовал следующее сообщение:

«Последний день химиотерапии. Вот и все. Спасибо за всю вашу поддержку. У меня все хорошо. Собираюсь справиться с этим, полежать полторы недели, а потом приступить к лечению. Нужно вернуть голос и тело в форму. Спасибо всем. Увидимся».




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