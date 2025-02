сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL прошел финальную терапию



LOU KOLLER опубликовал следующее сообщение:



«Последний день химиотерапии. Вот и все. Спасибо за всю вашу поддержку. У меня все хорошо. Собираюсь справиться с этим, полежать полторы недели, а потом приступить к лечению. Нужно вернуть голос и тело в форму. Спасибо всем. Увидимся».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 60