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Sick of It All

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12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

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20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

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Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья



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Lou Koller опубликовал видео, в котором рассказал о состоянии своего здоровья:

«Привет всем. Я просто хочу рассказать вам последние новости. Сегодня был четвертый сеанс химиотерапии, последний перед операцией. Теперь у меня есть месяц до операции, которая состоится 24 октября. Пока я чувствую себя нормально. Немного кружится голова, немного устаю, тело болит, все то же самое, что происходит постоянно. У меня с собой упаковка химиопрепаратов на дом. Угу. Видите ли, каждый раз я получаю бонус. Я ношу его 24 часа, а завтра его вынимают. Вот это меня и выбивает из колеи. Так что после завтрашнего дня я буду бесполезен, примерно, четыре или пять дней. Вот и все.

Я очень благодарен вам за то, что вы так быстро раскупили билеты на благотворительное шоу [в субботу, 23 ноября, в Irving Plaza в Нью-Йорке]. Состав участников просто сумасшедший. Это будет потрясающее шоу. Не знаю, смогу ли я там быть. Зависит от того, насколько я поправлюсь после операции. Между операцией и шоу пройдет много времени. Но еще мой доктор посоветовал: «Не испытывайте свою иммунную систему в такой обстановке». Что же мне делать?

Но, как я уже сказал, я держусь молодцом. У меня много побочных эффектов от химиотерапии, например, онемение кончиков пальцев, потеря волос... По крайней мере, у меня сохранились брови... И ресницы.

Я скучаю по своим волосам. Я ненавижу смотреться в зеркало. Я пугаю себя в ванной по ночам, типа: «Что это за парень?».

В общем, просто шучу. Надеюсь, у вас все хорошо. И спасибо, что поддерживаете меня и SICK OF IT ALL.

Я знаю, что сейчас Craig [Setari, басист SICK OF IT ALL] в дороге с Marky Ramone, так что сходите на него. И я думаю, что он может дать несколько концертов с JUDGE. Просто напишите ребятам - напишите об этом Armand [Majidi, барабанщик SICK OF IT ALL], Pete [Koller, гитарист SICK OF IT ALL] и Craig — и передайте им привет. Поддерживайте их настроение в хорошем состоянии. У меня все в порядке.

Хорошо, ребята. Спасибо. И берегите друг друга!»








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