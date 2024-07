сегодня



У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль



LOU KOLLER опубликовал видео, в котором рассказал о причинах отмены группой европейских выступлений:



«Как дела, народ? На связи Lou. Как вы, возможно, знаете, а возможно, и нет, мы были вынуждены отменить наш европейский тур этим летом. Ходят слухи о причинах этого, и вот сейчас мы хотим прояснить ситуацию. Тем не менее, мы решили повременить с объявлением, пока не получим всю информацию.



Причина отмены в том, что у меня нашли опухоль в пищеводе, который переходит в желудок, и мне придется лечиться все лето — и, конечно, при полной поддержке группы. Как только они узнали об этом, они сказали: "Забудь о туре. Просто займитесь здоровьем". И мы не в восторге от этого, серьезно. Но, как я уже сказал, они все за то, чтобы я остался дома и мы никуда не ездили. Нам очень жаль. Мне жаль фанатов. Вся наша команда рассчитывала на то, что мы проведем еще одно веселое лето вместе, и все промоутеры, кто был в курсе ситуации, выразили нам поддержку. Ну а теперь уже узнали и все остальные. Вот и повод для отмены. Все остальные причины, которые вы слышали, — чушь. А правда выше.



Так что, да, просто спасибо за поддержку, и я надеюсь, что я справлюсь с этим делом и увижу вас в конце лета. Или, может быть, зимой[Смеется] Берегите себя!»





