LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL
Благотворительный концерт в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL Lou Koller'а прошел 23 ноября в Irving Plaza, New York City. В рамках мероприятия, получившего название "I'm In The Fight With Lou", приняли участие VISION OF DISORDER, LIFE OF AGONY, MUNICIPAL WASTE, KILLING TIME и CROWN OF THORNZ. Этот концерт стал первым для бывшего вокалиста LIFE OF AGONY Keith Caputo, ставшего Mina Caputo, на днях решившегося вновь откликаться на имя Keith Caputo.
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