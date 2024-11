сегодня



LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL



Благотворительный концерт в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL Lou Koller'а прошел 23 ноября в Irving Plaza, New York City. В рамках мероприятия, получившего название "I'm In The Fight With Lou", приняли участие VISION OF DISORDER, LIFE OF AGONY, MUNICIPAL WASTE, KILLING TIME и CROWN OF THORNZ. Этот концерт стал первым для бывшего вокалиста LIFE OF AGONY Keith Caputo, ставшего Mina Caputo, на днях решившегося вновь откликаться на имя Keith Caputo.







