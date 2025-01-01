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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Sick of It All

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8 янв 2025 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года

26 ноя 2024 : 		 LIFE OF AGONY, VISION OF DISORDER и MUNICIPAL WASTE выступили на благотворительном концерте в поддержку вокалиста SICK OF IT ALL

25 окт 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

29 сен 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL о состоянии здоровья

27 авг 2024 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL прошел первый раунд химии

1 июл 2024 : 		 У вокалиста SICK OF IT ALL нашли опухоль

18 окт 2023 : 		 SICK OF IT ALL против MOBB DEEP

6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 авг 2018 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет осенью
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Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года



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LOU KOLLER перед новым годом опубликовал итоговое сообщение:

«Как дела, народ?! Вот мы и подошли к концу 2024 года. Дикий год для нас. Начался он отлично. Мы снова побывали в Японии, Австралии, Новой Зеландии. Потрясающий тур, много веселья, много классных людей. Не могу дождаться, чтобы вернуться снова. Весной мы также совершили небольшой европейский тур, который закончился в Англии, а последнее шоу прошло в Лондоне. Чтобы увидеть всех наших друзей, и это было еще одно замечательное событие. Большое спасибо за это. По возвращении домой мне, к сожалению, поставили диагноз — рак. Но это не испортило год. На самом деле это было своего рода благословением в том смысле, что это показало нам, насколько велико сообщество, в котором мы живем, как все вы - фанаты, группы, друзья - сделали все возможное, чтобы не только я, но и вся группа чувствовала себя желанной и окруженной заботой, и продемонстрировали, как наша музыка волнует людей. Большое вам за это спасибо.

Что касается меня, то у меня все хорошо. Восстановление — это медленный процесс. У меня были некоторые трудности на этом пути, но сейчас я в порядке. И 2 января я начинаю свой последний раунд химиотерапии».

Так что поздравляю всех с Новым годом. И я надеюсь, что 2025 год будет намного лучше для всех нас. И спасибо вам еще раз. И берегите друг друга и заботьтесь друг о друге. Увидимся на концертах!»




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