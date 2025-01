сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL подвел итоги года



LOU KOLLER перед новым годом опубликовал итоговое сообщение:



«Как дела, народ?! Вот мы и подошли к концу 2024 года. Дикий год для нас. Начался он отлично. Мы снова побывали в Японии, Австралии, Новой Зеландии. Потрясающий тур, много веселья, много классных людей. Не могу дождаться, чтобы вернуться снова. Весной мы также совершили небольшой европейский тур, который закончился в Англии, а последнее шоу прошло в Лондоне. Чтобы увидеть всех наших друзей, и это было еще одно замечательное событие. Большое спасибо за это. По возвращении домой мне, к сожалению, поставили диагноз — рак. Но это не испортило год. На самом деле это было своего рода благословением в том смысле, что это показало нам, насколько велико сообщество, в котором мы живем, как все вы - фанаты, группы, друзья - сделали все возможное, чтобы не только я, но и вся группа чувствовала себя желанной и окруженной заботой, и продемонстрировали, как наша музыка волнует людей. Большое вам за это спасибо.



Что касается меня, то у меня все хорошо. Восстановление — это медленный процесс. У меня были некоторые трудности на этом пути, но сейчас я в порядке. И 2 января я начинаю свой последний раунд химиотерапии».



Так что поздравляю всех с Новым годом. И я надеюсь, что 2025 год будет намного лучше для всех нас. И спасибо вам еще раз. И берегите друг друга и заботьтесь друг о друге. Увидимся на концертах!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 96