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Steve Perry

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Рождественское видео STEVE PERRY



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STEVE PERRY опубликовал видео на композицию "Have Yourself A Merry Little Christmas", авторами которой были Hugh Martin и Ralph Blane, а впервые трек был представлен в мюзикле 1944 года "Meet Me In St. Louis".

«Для меня это был важный год. И чтобы сохранить это ощущение, я решил записать песенку для рождественской открытки и отправить её вам за все те тёплые слова, что вы сказали мне в мой адрес после возвращения на сцену. И пусть у вас будет весёлое маленькое Рождество, надеюсь, вам всё понравится!»



Former JOURNEY Singer STEVE PERRY Releases Cover Of




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


18 дек 2018, 20:39		Ну всё, полились рождественские сопли в сиропе. Всем надо отметиться.


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