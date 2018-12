сегодня



Рождественское видео STEVE PERRY



STEVE PERRY опубликовал видео на композицию "Have Yourself A Merry Little Christmas", авторами которой были Hugh Martin и Ralph Blane, а впервые трек был представлен в мюзикле 1944 года "Meet Me In St. Louis".



«Для меня это был важный год. И чтобы сохранить это ощущение, я решил записать песенку для рождественской открытки и отправить её вам за все те тёплые слова, что вы сказали мне в мой адрес после возвращения на сцену. И пусть у вас будет весёлое маленькое Рождество, надеюсь, вам всё понравится!»















