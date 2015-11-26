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STEVE PERRY работает в студии



STEVE PERRY в рамках недавней беседы сообщил о том, что уже работает в студии над новым материалом:



«Я уже в студии. Моя студия в бункере под моим домом. Ударные могут быть громкими, гитары и усилители — тоже. Я тут набрасываю идеи песен. Я сейчас мучаюсь по поводу слов определённой песни. В один прекрасный день мне нравится то, что написано в песне. А на следующий день я передумаю и захочу вернуться к оригинальным текстам. Именно с таким настроением я проснулся сегодня утром: Я хотел вернуться к оригинальному тексту, который, как я думал вчера, был неправильным.



Мы говорим об одном слове. Я выделяю это слово на текущий момент в моём наброске, вношу изменения в это слово и удаляюсь. Я слушаю и смотрю, согласен ли я с изменением этого слова. Так что можно ехать по ухабам, а можно по шоссе».







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