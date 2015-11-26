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Steve Perry

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15 дек 2020 : 		 STEVE PERRY работает в студии

14 дек 2020 : 		 STEVE PERRY записал вокал для LEVARA

3 дек 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

21 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

14 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

23 окт 2020 : 		 STEVE PERRY выпускает акустический альбом

18 окт 2020 : 		 STEVE PERRY: «Я не давал своих прав на использование песен политикам»

9 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню STEVE PERRY

19 апр 2020 : 		 STEVE PERRY исполняет BEACH BOYS

2 ноя 2019 : 		 STEVE PERRY выпустил рождественский трек

7 окт 2019 : 		 STEVE PERRY обещает сюрпризы

23 мар 2019 : 		 Новое видео STEVE PERRY

16 мар 2019 : 		 Делюкс-издание от STEVE PERRY

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео STEVE PERRY

23 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

6 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

19 авг 2018 : 		 STEVE PERRY: «Отклик на мое возвращение просто ошеломителен!»

17 авг 2018 : 		 STEVE PERRY почтил память Ареты Франклин

15 авг 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

15 авг 2018 : 		 STEVE PERRY выпустит альбом осенью
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STEVE PERRY работает в студии



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STEVE PERRY в рамках недавней беседы сообщил о том, что уже работает в студии над новым материалом:

«Я уже в студии. Моя студия в бункере под моим домом. Ударные могут быть громкими, гитары и усилители — тоже. Я тут набрасываю идеи песен. Я сейчас мучаюсь по поводу слов определённой песни. В один прекрасный день мне нравится то, что написано в песне. А на следующий день я передумаю и захочу вернуться к оригинальным текстам. Именно с таким настроением я проснулся сегодня утром: Я хотел вернуться к оригинальному тексту, который, как я думал вчера, был неправильным.

Мы говорим об одном слове. Я выделяю это слово на текущий момент в моём наброске, вношу изменения в это слово и удаляюсь. Я слушаю и смотрю, согласен ли я с изменением этого слова. Так что можно ехать по ухабам, а можно по шоссе».

Former JOURNEY Singer STEVE PERRY Is In Studio Working On New Music



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