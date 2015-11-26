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Steve Perry

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Делюкс-издание от STEVE PERRY



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STEVE PERRY выпускает делюкс-версию своего первого за двадцать пять лет студийного альбома, получившего название "Traces" и с успехом показавшего себя в различных чартах по всему миру. В новое издание вошли песни из стандартной версии диска, а также пять бонус-треков. Альбом доступен в цифровом варианте, на двойном виниле и коллекционной версией с 3D-обложкой.

«Эти бонус-треки — 'October In New York', 'Angel Eyes', 'Call On Me', 'Could We Be Somethin' Again' и 'Blue Jays Fly' — одни из моих самых любимых среди этих 15 композиций и я очень рад, что наконец-то они будут доступны повсеместно» — сказал по этому случаю музыкант.

Трек-лист:

01. No Erasin'

02. We're Still Here

03. Most Of All

04. No More Cryin'

05. In The Rain

06. Sun Shines Gray

07. You Belong To Me

08. Easy To Love

09. I Need You

10. We Fly


Bonus Tracks

11. October In New York

12. Angel Eyes

13. Call On Me

14. Could We Be Somethin' Again

15. Blue Jays Fly



Former JOURNEY Singer STEVE PERRY Releases Expanded Deluxe Edition Of 'Traces' Album






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