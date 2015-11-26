Делюкс-издание от STEVE PERRY

STEVE PERRY выпускает делюкс-версию своего первого за двадцать пять лет студийного альбома, получившего название "Traces" и с успехом показавшего себя в различных чартах по всему миру. В новое издание вошли песни из стандартной версии диска, а также пять бонус-треков. Альбом доступен в цифровом варианте, на двойном виниле и коллекционной версией с 3D-обложкой.
«Эти бонус-треки — 'October In New York', 'Angel Eyes', 'Call On Me', 'Could We Be Somethin' Again' и 'Blue Jays Fly' — одни из моих самых любимых среди этих 15 композиций и я очень рад, что наконец-то они будут доступны повсеместно» — сказал по этому случаю музыкант.
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