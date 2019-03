сегодня



Делюкс-издание от STEVE PERRY



STEVE PERRY выпускает делюкс-версию своего первого за двадцать пять лет студийного альбома, получившего название "Traces" и с успехом показавшего себя в различных чартах по всему миру. В новое издание вошли песни из стандартной версии диска, а также пять бонус-треков. Альбом доступен в цифровом варианте, на двойном виниле и коллекционной версией с 3D-обложкой.



«Эти бонус-треки — 'October In New York', 'Angel Eyes', 'Call On Me', 'Could We Be Somethin' Again' и 'Blue Jays Fly' — одни из моих самых любимых среди этих 15 композиций и я очень рад, что наконец-то они будут доступны повсеместно» — сказал по этому случаю музыкант.



Трек-лист:



01. No Erasin'



02. We're Still Here



03. Most Of All



04. No More Cryin'



05. In The Rain



06. Sun Shines Gray



07. You Belong To Me



08. Easy To Love



09. I Need You



10. We Fly





Bonus Tracks



11. October In New York



12. Angel Eyes



13. Call On Me



14. Could We Be Somethin' Again



15. Blue Jays Fly



















