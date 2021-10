сегодня



STEVE PERRY представил рождественский трек



STEVE PERRY выпустит первый "праздничный" релиз в карьере, "The Season", пятого ноября в цифровом варианте:



01. The Christmas Song



02. I'll Be Home For Christmas



03. Auld Lang Syne



04. Winter Wonderland



05. What Are You Doing New Year's Eve



06. Santa Claus Is Coming To Town



07. Silver Bells



08. Have Yourself A Merry Little Christmas



Композиция Winter Wonderland доступна для прослушивания ниже.



















+0 -0



просмотров: 130