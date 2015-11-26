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Steve Perry

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27 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

25 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

17 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

13 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

6 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

15 дек 2020 : 		 STEVE PERRY работает в студии

14 дек 2020 : 		 STEVE PERRY записал вокал для LEVARA

3 дек 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

21 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

14 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

23 окт 2020 : 		 STEVE PERRY выпускает акустический альбом

18 окт 2020 : 		 STEVE PERRY: «Я не давал своих прав на использование песен политикам»

9 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню STEVE PERRY

19 апр 2020 : 		 STEVE PERRY исполняет BEACH BOYS

2 ноя 2019 : 		 STEVE PERRY выпустил рождественский трек

7 окт 2019 : 		 STEVE PERRY обещает сюрпризы

23 мар 2019 : 		 Новое видео STEVE PERRY

16 мар 2019 : 		 Делюкс-издание от STEVE PERRY

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео STEVE PERRY

23 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

6 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

19 авг 2018 : 		 STEVE PERRY: «Отклик на мое возвращение просто ошеломителен!»

17 авг 2018 : 		 STEVE PERRY почтил память Ареты Франклин

15 авг 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY
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STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта



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Бывший вокалист JOURNEY STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта, скончавшегося в возрасте 91 года. За свою жизнь Эл выиграл 23 награды Грэмми — это больше, чем есть в активе любого звукорежиссёра в мире, и был первым, кто получил Грэмми и Латиноамериканскую Грэмми в категории «Альбом Года».

«Один из моих самых важнейших кумиров в жизни скончался на 91-м году жизни. Эл Шмитт был потрясающим звукорежиссёром и звукооператором. Он записал многие хиты Сэма Кука. С годами мы стали друзьями.

Однажды я был на одной из сессий Эла и познакомился с композитором Патриком Уильямсом. Я спросил, есть ли слова к этим удивительным струнам, которые я слушал. Мне ответили, что Патрик только что написал композицию и просто хочет её записать. Эл и Патрик дали мне стереомикс "на конец дня", и несколько недель спустя дома у Патрика он, его помощник-композитор Джейсон Ли и я использовали эту стереодорожку для сочинения и последующей записи "October In New York". Эта музыкальная дорожка, записанная Элом, есть на моём альбоме "Traces".

Эл был большим поклонником музыки и всегда добивался всех эмоциональных аспектов искренней музыки. Его будет очень не хватать».

STEVE PERRY:




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