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STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта



Бывший вокалист JOURNEY STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта, скончавшегося в возрасте 91 года. За свою жизнь Эл выиграл 23 награды Грэмми — это больше, чем есть в активе любого звукорежиссёра в мире, и был первым, кто получил Грэмми и Латиноамериканскую Грэмми в категории «Альбом Года».



«Один из моих самых важнейших кумиров в жизни скончался на 91-м году жизни. Эл Шмитт был потрясающим звукорежиссёром и звукооператором. Он записал многие хиты Сэма Кука. С годами мы стали друзьями.



Однажды я был на одной из сессий Эла и познакомился с композитором Патриком Уильямсом. Я спросил, есть ли слова к этим удивительным струнам, которые я слушал. Мне ответили, что Патрик только что написал композицию и просто хочет её записать. Эл и Патрик дали мне стереомикс "на конец дня", и несколько недель спустя дома у Патрика он, его помощник-композитор Джейсон Ли и я использовали эту стереодорожку для сочинения и последующей записи "October In New York". Эта музыкальная дорожка, записанная Элом, есть на моём альбоме "Traces".



Эл был большим поклонником музыки и всегда добивался всех эмоциональных аспектов искренней музыки. Его будет очень не хватать».





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