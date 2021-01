сегодня



Фрагмент нового релиза STEVE PERRY



Most Of All, фрагмент нового акустического релиза STEVE PERRY, в который вошли песни, в оригинале выпущенные на альбоме "Traces", доступен ниже.



Трек-лист "Traces (Alternative Versions & Sketches)":



01. Most Of All (Radio Mix)



02. No Erasin’ (Acoustic)



03. I Need You (Acoustic)



04. No More Cryin’ (Acoustic)



05. Most Of All (Stripped)



06. We’re Still Here (Acoustic)



07. You Belong To Me (Stripped)



08. Sun Shines Gray (Acoustic)







+0 -0



просмотров: 277