Новое видео STEVE PERRY



"We're Still Here", первое за прошедшие 25 лет видео STEVE'а PERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Traces", выпущенный прошлой осенью. Теперь альбом выйдет в делюксовом варианте в разных форматах: в цифровом виде, на CD и двух 180-граммовых виниловых пластинках, одна из которых содержит лимитированную 3D-обложку.



Трек-лист:



CD:



"No Erasin'"

"We're Still Here"

"Most Of All"

"No More Cryin'"

"In The Rain"

"Sun Shines Gray"

"You Belong To Me"

"Easy To Love"

"I Need You"

"We Fly"



Бонусы:

"October In New York"

"Angel Eyes"

"Call On Me"

"Could We Be Somethin' Again"

"Blue Jays Fly"



Винил:



Side A

"No Erasin'"

"We're Still Here"

"Most Of All"

"No More Cryin'"

"In The Rain"



Side B

"Sun Shines Gray"

"You Belong To Me"

"Easy To Love"

"I Need You"

"We Fly"



Side C

"October In New York"



Side D

"Angel Eyes"

"Call On Me"

"Could We Be Somethin' Again"

"Blue Jays Fly"















