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Steve Perry

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30 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE PERRY

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18 окт 2020 : 		 STEVE PERRY: «Я не давал своих прав на использование песен политикам»
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STEVE PERRY отозвал иск по песням JOURNEY



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STEVE PERRY отозвал своё прошение об отмене регистрационных прав на 20 песен группы, принадлежащих гитаристу Neal'у Schon'у и клавишнику Jonathan'y Cain'y. В этот список входят одни из самых популярных синглов JOURNEY, такие как "Any Way You Want It", "Open Arms" и "Separate Ways".

Schon и Cain, через свою компанию Freedom JN LLC, владеют торговыми правами на многие хиты JOURNEY, что позволяет использовать названия на футболках, толстовках и другой одежде, облегчая группе возможность подать в суд на тех, кто продаёт эти товары. Бюро по патентам и товарным знакам США выдало регистрации в период с февраля 2022 года по май 2022 года.

В своём заявлении Perry утверждал, что у трио было соглашение, которое требовало единогласного согласия на любое деловое решение, связанное с торговыми марками, и что он не давал такого согласия. Он также обвинил Schon'a и Cain'a в мошенничестве с Бюро товарных знаков путём предоставления, как он уверяет, недостоверной информации о товарном знаке. В ответ на это Schon назвал иск Perry «кучей полнейшего дерьма», объяснив, что конфликт был связан со спором о контроле над именем JOURNEY, который привёл к увольнению в 2020 году давнего басиста Ross'a Valory и барабанщика Steve'a Smith'a.

So much for JC trying to throw me under the bus as he claimed I was blatantly trying to rip off SP while collecting the checks for the very diligent work my wife and I did to protect our Merch. Time for coffee рџ‘ЌрџЏЅ pic.twitter.com/xsGQBr0wob



Yes he did. Now we can talk as we were.






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