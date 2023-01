сегодня



STEVE PERRY отозвал иск по песням JOURNEY



STEVE PERRY отозвал своё прошение об отмене регистрационных прав на 20 песен группы, принадлежащих гитаристу Neal'у Schon'у и клавишнику Jonathan'y Cain'y. В этот список входят одни из самых популярных синглов JOURNEY, такие как "Any Way You Want It", "Open Arms" и "Separate Ways".



Schon и Cain, через свою компанию Freedom JN LLC, владеют торговыми правами на многие хиты JOURNEY, что позволяет использовать названия на футболках, толстовках и другой одежде, облегчая группе возможность подать в суд на тех, кто продаёт эти товары. Бюро по патентам и товарным знакам США выдало регистрации в период с февраля 2022 года по май 2022 года.



В своём заявлении Perry утверждал, что у трио было соглашение, которое требовало единогласного согласия на любое деловое решение, связанное с торговыми марками, и что он не давал такого согласия. Он также обвинил Schon'a и Cain'a в мошенничестве с Бюро товарных знаков путём предоставления, как он уверяет, недостоверной информации о товарном знаке. В ответ на это Schon назвал иск Perry «кучей полнейшего дерьма», объяснив, что конфликт был связан со спором о контроле над именем JOURNEY, который привёл к увольнению в 2020 году давнего басиста Ross'a Valory и барабанщика Steve'a Smith'a.









