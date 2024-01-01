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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Steve Perry

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19 ноя 2021 : 		 STEVE PERRY опять первый

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STEVE PERRY нашел лейбл



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STEVE PERRY в интервью Rolling Stone сообщил о том, что подписал новый контракт:

«Я только что подписал контракт с новым лейблом. Я очень рад этому, и очень скоро у меня появится возможность поработать с этими очень, очень музыкально творческими людьми. Возможно, я объявлю, с кем я подписал контракт, очень скоро. Это все, что я могу сказать, но я очень рад этому и уже работаю над этим».

На вопрос о том, почему он не отправился в тур в поддержку своего последнего альбома 2018 года "Traces", он ответил: «Ну, это долгая история. Дядя Steve уже в возрасте, и у всех в этом состоянии есть какие-то проблемы, болячки и все такое. Но это на самом деле хороший вопрос, который я тоже себе задавал.

Мне этого ужасно не хватает. Я даже не могу сказать, насколько сильно, но в душе я вновь обрел то первоначальное чувство, которое я испытывал к исполнению песен, и мне нужно было к этому вернуться. Я не хотел выходить и просто "крутить колесо"... [Что касается гастролей], то сейчас я никогда не говорю "никогда". Моя жизнь доказала мне это».




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