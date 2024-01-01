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STEVE PERRY нашел лейбл



STEVE PERRY в интервью Rolling Stone сообщил о том, что подписал новый контракт:



«Я только что подписал контракт с новым лейблом. Я очень рад этому, и очень скоро у меня появится возможность поработать с этими очень, очень музыкально творческими людьми. Возможно, я объявлю, с кем я подписал контракт, очень скоро. Это все, что я могу сказать, но я очень рад этому и уже работаю над этим».



На вопрос о том, почему он не отправился в тур в поддержку своего последнего альбома 2018 года "Traces", он ответил: «Ну, это долгая история. Дядя Steve уже в возрасте, и у всех в этом состоянии есть какие-то проблемы, болячки и все такое. Но это на самом деле хороший вопрос, который я тоже себе задавал.



Мне этого ужасно не хватает. Я даже не могу сказать, насколько сильно, но в душе я вновь обрел то первоначальное чувство, которое я испытывал к исполнению песен, и мне нужно было к этому вернуться. Я не хотел выходить и просто "крутить колесо"... [Что касается гастролей], то сейчас я никогда не говорю "никогда". Моя жизнь доказала мне это».







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