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STEVE PERRY — против автотюна



STEVE PERRY раскритиковал использование автотюна в одном из недавних интервью:



«Автотюн превратил всех в одинаковых певцов, что я считаю трагедией. Мне давно говорил один очень яркий музыкант, что когда ты слушаешь кого-то такого прекрасного, как [Барбра] Стрейзанд, твоё сердце просто замирает: "Я не могу поверить, что она может это делать. Как она это делает? А потом вы слушаете Мадди Уотерса и тоже получаете эмоциональный отклик. Ну это совершенно два разных направления вокала, совершенно два разных вокальных тембра, разные стили. Один ангельский и красивый, а в другом есть какая-то борьба, и именно за эту борьбой и несовершенствам ты тоже цепляешься. В этом есть что-то человеческое.



Пение — это самая примитивная вещь — это на самом деле очень примитивная форма общения. И, очевидно, оно будет существовать ещё долгое время. Именно поэтому я не очень доволен тем, что люди уничтожают это ощущение, о котором мы только что говорили, с помощью автотюна».







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