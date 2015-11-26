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Steve Perry

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21 дек 2021 : 		 STEVE PERRY — о новом альбоме

2 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE PERRY

19 ноя 2021 : 		 STEVE PERRY опять первый

15 ноя 2021 : 		 STEVE PERRY представил рождественский трек

15 окт 2021 : 		 STEVE PERRY представил рождественский трек

13 окт 2021 : 		 STEVE PERRY продал машину

10 сен 2021 : 		 Новый релиз STEVE PERRY выйдет осенью

15 май 2021 : 		 STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта

31 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

27 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

25 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

17 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

13 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

6 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

15 дек 2020 : 		 STEVE PERRY работает в студии

14 дек 2020 : 		 STEVE PERRY записал вокал для LEVARA

3 дек 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

21 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

14 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

23 окт 2020 : 		 STEVE PERRY выпускает акустический альбом

18 окт 2020 : 		 STEVE PERRY: «Я не давал своих прав на использование песен политикам»

9 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню STEVE PERRY

19 апр 2020 : 		 STEVE PERRY исполняет BEACH BOYS

2 ноя 2019 : 		 STEVE PERRY выпустил рождественский трек
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STEVE PERRY — против автотюна



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STEVE PERRY раскритиковал использование автотюна в одном из недавних интервью:

«Автотюн превратил всех в одинаковых певцов, что я считаю трагедией. Мне давно говорил один очень яркий музыкант, что когда ты слушаешь кого-то такого прекрасного, как [Барбра] Стрейзанд, твоё сердце просто замирает: "Я не могу поверить, что она может это делать. Как она это делает? А потом вы слушаете Мадди Уотерса и тоже получаете эмоциональный отклик. Ну это совершенно два разных направления вокала, совершенно два разных вокальных тембра, разные стили. Один ангельский и красивый, а в другом есть какая-то борьба, и именно за эту борьбой и несовершенствам ты тоже цепляешься. В этом есть что-то человеческое.

Пение — это самая примитивная вещь — это на самом деле очень примитивная форма общения. И, очевидно, оно будет существовать ещё долгое время. Именно поэтому я не очень доволен тем, что люди уничтожают это ощущение, о котором мы только что говорили, с помощью автотюна».

Ex-JOURNEY Frontman STEVE PERRY Blasts Auto-Tune, Says It





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