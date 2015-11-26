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STEVE PERRY продал машину



STEVE PERRY выставил на продажу свой Mercedes 450 SL 1979 года на аукционе, а все вырученные средства будут направлены в адрес программы Junior Giants, которая предоставляет бесплатную, внеконкурсную программу по бейсболу и софтболу для почти 24 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 88 лигах в общинах с низким уровнем доходов. Сотрудничая с местными организациями, семьями и волонтёрами, Junior Giants оказывает помощь целевым инициативам сообщества в области образования, здравоохранения и профилактики насилия.







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