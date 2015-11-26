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Steve Perry

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13 окт 2021 : 		 STEVE PERRY продал машину

10 сен 2021 : 		 Новый релиз STEVE PERRY выйдет осенью

15 май 2021 : 		 STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта

31 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

27 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

25 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

17 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

13 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

6 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

15 дек 2020 : 		 STEVE PERRY работает в студии

14 дек 2020 : 		 STEVE PERRY записал вокал для LEVARA

3 дек 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

21 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

14 ноя 2020 : 		 Акустика от STEVE PERRY

23 окт 2020 : 		 STEVE PERRY выпускает акустический альбом

18 окт 2020 : 		 STEVE PERRY: «Я не давал своих прав на использование песен политикам»

9 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет песню STEVE PERRY

19 апр 2020 : 		 STEVE PERRY исполняет BEACH BOYS

2 ноя 2019 : 		 STEVE PERRY выпустил рождественский трек

7 окт 2019 : 		 STEVE PERRY обещает сюрпризы

23 мар 2019 : 		 Новое видео STEVE PERRY

16 мар 2019 : 		 Делюкс-издание от STEVE PERRY

18 дек 2018 : 		 Рождественское видео STEVE PERRY

23 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

6 сен 2018 : 		 Новое видео STEVE PERRY

19 авг 2018 : 		 STEVE PERRY: «Отклик на мое возвращение просто ошеломителен!»
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|||| сегодня

STEVE PERRY продал машину



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STEVE PERRY выставил на продажу свой Mercedes 450 SL 1979 года на аукционе, а все вырученные средства будут направлены в адрес программы Junior Giants, которая предоставляет бесплатную, внеконкурсную программу по бейсболу и софтболу для почти 24 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 88 лигах в общинах с низким уровнем доходов. Сотрудничая с местными организациями, семьями и волонтёрами, Junior Giants оказывает помощь целевым инициативам сообщества в области образования, здравоохранения и профилактики насилия.

Former JOURNEY Singer STEVE PERRY Is Auctioning Off His



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