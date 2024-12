сегодня



Новое видео STEVE PERRY



STEVE PERRY выпустил специальное видео к новому релизу "The Season 3":



00:00 What A Wonderful World

04:04 The Christmas Song

07:33 Santa Claus Is Coming To Town

10:37 This Christmas

14:01 Jingle Bell Rock

17:19 Call Me Irresponsible (feat. Ray Perry)

20:24 What Are You Doing New Year's Eve

24:21 Auld Lang Syne

26:26 Silver Bells

31:29 I'll Be Home For Christmas

34:14 Let It Snow

36:47 Maybe This Year

40:23 Winter Wonderland

43:44 Rudolph The Red Nosed Reindeer

46:50 Have Yourself A Merry Little Christmas

48:44 'Twas The Night Before Christmas







