сегодня



TANKARD меняют барабанщика



TANKARD сообщили о том, что Olaf Zissel, член команды с Two-Faced Tour (1994), принял решение покинуть коллектив, а его место теперь займет Gerd Lücking.



Olaf: «После более чем 30 лет двойной работы (работа и группа) мотивация пропала. Я хотел бы поддаться физическому упадку и желанию снова иметь возможность заниматься нормальными вещами. Что-то вроде варки пива, получения лицензии на рыбалку или покупки ручных гранат в даркнете...»



Gerd: «Это было чуть более 36(!) лет назад, в 1988 году, когда мне было всего 13 лет и я поддерживал ребят из Tankard в Volksbildungsheim во Франкфурте, и я сразу понял, что однажды я тоже захочу выпить столько пива всего за 90 минут.



Сегодня, после тяжелой работы по приобретению этого таланта и невероятных 25 лет за микшерным пультом между ними (плюс прыжки за барабанами на том или ином шоу), я принимаю великое наследие, занимая барабанный пост в надежде воспроизвести радость игры моего предшественника и не отставать от мощного сценического образа группы. Спасибо моим друзьям и братьям из Tankard за их огромное доверие ко мне!»







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