23 мар 2025



SAMAEL выпустят альбом в следующем году



В рамках беседы с вокалистом SAMAEL, Michael "Vorph" Locher рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Альбом уже практически записан. Он уже готов, но Xy [барабанщик SAMAEL Alexandre „Xytras“ Locher] все еще занимается редактированием. Мы ожидаем сведение. Мы должны были начать сводить в январе, но этого не произошло. Так что, я так понимаю, это произойдет до лета, а потом будет мастеринг. Так что наш план — выпустить одну песню в этом году, по крайней мере, и, скорее всего, альбом в следующем году. Это еще не твердое решение, но, да, пока что план такой»







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