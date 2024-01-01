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*MASTODON выпускают кофе 28
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Samael

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У SAMAEL многое уже записано



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Vorph в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Мы пытались, особенно с альбомом 2007 года 'Solar Soul', сфокусироваться на том, что мы считаем самым важным в группе. Потому что на двух предыдущих альбомах, [1999] 'Eternal' и [2004] 'Reign Of Light', мы пытались экспериментировать, чтобы расширить спектр группы. И это тоже здорово. Но в какой-то момент мы испугались, что потеряемся в том, что песни будут так сильно отличаться друг от друга. И мы сознательно вернулись к этому с «Solar Soul», и мы сохранили это для [2011 года] «Lux Mundi». Думаю, с альбомом [2017 года] «Hegemony» мы снова начали немного приоткрывать дверь - не слишком сильно, но это своего рода подготовка фундамента для следующего альбома, над которым мы сейчас работаем.

Мы уже давно работаем над этим альбомом. У нас уже были песни до COVID. Waldemar [Sorychta] приехал в Швейцарию. Мы вместе проверили песни. На самом деле Waldemar — наш продюсер, который занимался продюсированием большинства наших альбомов. А потом, во время COVID, все эти песни получили свою вторую инкарнацию; мы все изменили. Мы фактически встречались каждый месяц, чтобы играть вместе и проверять песни, потому что у нас не было концертов, но мы хотели сохранить синергию, и видеть друг друга было чем-то важным. И в это время мы много обсуждали, что мы хотим сделать, каким мы хотим получить звук. И потом, даже после этой работы, возможно, есть третье воплощение некоторых песен. Xy [барабанщик Alexandre 'Xytras' Locher] в данный момент все еще занимается редактированием материала. Большая часть записи уже сделана. Так что мы сведем альбом этой осенью, если все пойдет хорошо. И, надеюсь, в начале следующего года у нас будет хотя бы одна новая песня, которую мы сможем представить. Да, вот такой у нас план».




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