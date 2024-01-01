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Новый SAMAEL в 2025



Vorph в недавней беседе ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую пластинку:



«Мы работаем над этим. Часть записи уже закончена. Я записал вокал. Xy все еще занимается обработкой. Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы выпустить хотя бы одну песню в этом году, но поскольку я вижу, как все происходит в данный момент, я полагаю, что это случится в начале следующего года. Но, по крайней мере, одна песня будет выпущена раньше, чем что-либо еще»







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