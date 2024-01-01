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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 60
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 44
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Samael

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2 авг 2024 : 		 Новый SAMAEL в 2025

18 фев 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

18 янв 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза SAMAEL

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4 окт 2023 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет осенью

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7 апр 2021 : 		 Винилы SAMAEL выйдут в этом году

4 фев 2021 : 		 SAMAEL отметят юбилей "Passage"

17 июн 2020 : 		 SAMAEL нашли басиста

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6 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

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17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

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17 сен 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

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4 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL

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Новый SAMAEL в 2025



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Vorph в недавней беседе ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую пластинку:

«Мы работаем над этим. Часть записи уже закончена. Я записал вокал. Xy все еще занимается обработкой. Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы выпустить хотя бы одну песню в этом году, но поскольку я вижу, как все происходит в данный момент, я полагаю, что это случится в начале следующего года. Но, по крайней мере, одна песня будет выпущена раньше, чем что-либо еще»




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