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Eluveitie

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18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award

25 ноя 2014 : 		 ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом

3 сен 2014 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE
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Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной



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ELUVEITIE выпустят новую работу, получившую название "Ategnatos", 5 апреля на Nuclear Blast. Запись проходила в New Sound Studio вместе с Tommy Vetterli.

«У нас было всего четыре недели на запись — это против восьми, которые мы потратили на "Origin"».

Процессом сведения материала занимался Jens Bogren в Fascination Street Studios, Эребру, Швеция.



ELUVEITIE To Release



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