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Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной



ELUVEITIE выпустят новую работу, получившую название "Ategnatos", 5 апреля на Nuclear Blast. Запись проходила в New Sound Studio вместе с Tommy Vetterli.



«У нас было всего четыре недели на запись — это против восьми, которые мы потратили на "Origin"».



Процессом сведения материала занимался Jens Bogren в Fascination Street Studios, Эребру, Швеция.











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