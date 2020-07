сегодня



Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE



Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Helvetios"

"Nil"

"Thousandfold"

"Luxtos"

"Inis Mona"

"Gray Sublime Archon"

"Neverland"

"A Rose For Epona"

"The Siege"

"Meet The Enemy"

"Quoth The Raven"

"King"

"Havoc"







