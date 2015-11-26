Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 31
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 19
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Eluveitie

*



24 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

14 янв 2020 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

3 ноя 2019 : 		 Трейлер концертного релиза ELUVEITIE

16 сен 2019 : 		 Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Helvetios"
"Nil"
"Thousandfold"
"Luxtos"
"Inis Mona"
"Gray Sublime Archon"
"Neverland"
"A Rose For Epona"
"The Siege"
"Meet The Enemy"
"Quoth The Raven"
"King"
"Havoc"

ELUVEITIE Live At Hellfest 2014; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 75

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом