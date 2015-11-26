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все новости группы
Eluveitie
Швейцария
Folk
Acoustic Folk
Folk Metal
Death Metal
http://www.eluveitie.ch
Myspace:
http://www.myspace.com/eluveitie
Facebook:
https://www.facebook.com/eluveitie
24 июл 2020
:
Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE
16 май 2020
:
Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE
14 янв 2020
:
Видео с выступления ELUVEITIE
3 дек 2019
:
Обучающее видео от ELUVEITIE
3 ноя 2019
:
Трейлер концертного релиза ELUVEITIE
16 сен 2019
:
Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью
2 май 2019
:
Обучающее видео от ELUVEITIE
12 апр 2019
:
Видео с текстом от ELUVEITIE
2 мар 2019
:
Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE
2 фев 2019
:
Новое видео ELUVEITIE
23 янв 2019
:
Обложка нового альбома ELUVEITIE
18 янв 2019
:
Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной
19 ноя 2018
:
Трейлер к переизданию ELUVEITIE
21 окт 2018
:
ELUVEITIE приступили к записи
24 сен 2018
:
Трейлер к переизданию ELUVEITIE
28 авг 2018
:
ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"
27 окт 2017
:
Новое видео ELUVEITIE
18 окт 2017
:
Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью
7 сен 2017
:
Новое видео ELUVEITIE
24 авг 2017
:
Трейлер нового альбома ELUVEITIE
28 июл 2017
:
Новое видео ELUVEITIE
20 июл 2017
:
Трейлер нового альбома ELUVEITIE
5 июл 2017
:
Новое видео ELUVEITIE
9 июн 2017
:
Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом
6 янв 2017
:
Новый состав ELUVEITIE
17 сен 2016
:
ELUVEITIE работают над акустическим альбомом
9 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE
21 июл 2016
:
ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА
17 май 2016
:
Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе
9 май 2016
:
Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы
6 май 2016
:
ELUVEITIE расстались с тремя участниками
10 сен 2015
:
ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом
4 авг 2015
:
ELUVEITIE расстались со скрипачкой
11 фев 2015
:
POEMISIA приедут с ELUVEITIE
19 янв 2015
:
ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award
25 ноя 2014
:
ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом
3 сен 2014
:
Видео с текстом от ELUVEITIE
31 июл 2014
:
Новое видео ELUVEITIE
10 июл 2014
:
Новая песня ELUVEITIE
3 июл 2014
:
Новое видео ELUVEITIE
25 июн 2014
:
Трейлер нового альбома ELUVEITIE
23 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE
17 июн 2014
:
Трейлер нового альбома ELUVEITIE
14 июн 2014
:
Видео с текстом от ELUVEITIE
12 июн 2014
:
Новая песня ELUVEITIE
15 май 2014
:
Новый альбом ELUVEITIE выйдет в августе
27 мар 2014
:
ELUVEITIE из студии
12 мар 2014
:
ELUVEITIE получили награду в родной стране
13 янв 2014
:
ELUVEITIE номинированы на швейцарскую награду
12 дек 2013
:
ELUVEITIE нашли скрипачку
4 дек 2013
:
MERI TADIC ушла из ELUVEITIE
31 авг 2013
:
ELUVEITIE приступили к работе над материалом
24 янв 2013
:
Видео с выступления ELUVEITIE
16 сен 2012
:
Демо треки от вокалистки ELUVEITIE
7 сен 2012
:
ELUVEITIE поменяли гитариста
8 авг 2012
:
Видео с текстом от ELUVEITIE
25 июл 2012
:
Перезаписанная песня от ELUVEITIE
20 июн 2012
:
ELUVEITIE выпустят в августе сборник
16 мар 2012
:
ELUVEITIE выпустят концерт через Concert Live
13 фев 2012
:
Видео с выступления ELUVEITIE
11 фев 2012
:
Превью нового альбома ELUVEITIE
7 фев 2012
:
Новое видео ELUVEITIE
18 янв 2012
:
Новое видео ELUVEITIE
14 янв 2012
:
Новый трейлер ELUVEITIE
11 янв 2012
:
Видео с текстом к новой песни ELUVEITIE
4 янв 2012
:
Новая песня ELUVEITIE
25 дек 2011
:
Новая песня ELUVEITIE
17 дек 2011
:
Трейлер нового альбома ELUVEITIE
2 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома ELUVEITIE
2 сен 2011
:
Название нового альбома ELUVEITIE
2 сен 2011
:
ELUVEITIE начали запись
21 фев 2011
:
Видео с выступления ELUVEITIE
13 фев 2010
:
Новый альбом ELUVEITIE доступен для прослушивания
3 фев 2010
:
Семплы нового альбома ELUVEITIE
27 янв 2010
:
Новая песня ELUVEITIE
14 янв 2010
:
Конкурс ELUVEITIE выиграл наш соотечественник
24 дек 2009
:
Новое видео ELUVEITIE
20 ноя 2009
:
Первый трейлер к новому альбому ELUVEITIE
6 ноя 2009
:
Трек-лист нового альбома ELUVEITIE
14 окт 2009
:
Обложка и название нового альбома ELUVEITIE
18 сен 2009
:
ELUVEITIE приступили к записи нового альбома
16 июн 2009
:
Новый проект скрипачки ELUVEITIE
24 апр 2009
:
ELUVEITIE сегодня на радио
25 мар 2009
:
Новое видео ELUVEITIE
23 мар 2009
:
ELUVEITIE о новом альбоме
11 мар 2009
:
ELUVEITIE: новая песня доступна для прослушивания
30 янв 2009
:
ELUVEITIE: трек-лист нового альбома и имена гостей
21 янв 2009
:
ELUVEITIE: Доступна обложка нового альбома
16 янв 2009
:
Новый альбом ELUVEITIE в апреле
6 июн 2008
:
ELUVEITIE расстались с Rafi Kirder'ом и Sevan'ом Kirder'ом
11 мар 2008
:
ELUVEITIE: новое видео в сети
7 янв 2008
:
Новая песня от ELUVEITIE
сегодня
Профессиональное видео с выступления
ELUVEITIE
Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Helvetios"
"Nil"
"Thousandfold"
"Luxtos"
"Inis Mona"
"Gray Sublime Archon"
"Neverland"
"A Rose For Epona"
"The Siege"
"Meet The Enemy"
"Quoth The Raven"
"King"
"Havoc"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).