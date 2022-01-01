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Новости
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*Старый член вернулся в MEGADETH 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Видео с выступления IRON MAIDEN 8
*Новое видео RAMMSTEIN 7
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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Eluveitie

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2 июн 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

19 мар 2021 : 		 Участница ELUVEITIE исполняет хит METALLICA

24 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

14 янв 2020 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

3 ноя 2019 : 		 Трейлер концертного релиза ELUVEITIE

16 сен 2019 : 		 Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE
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Новое видео ELUVEITIE



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"Aidus", новое видео ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже.




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