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*Новое видео RAMMSTEIN 49
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 46
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 43
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
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Eluveitie

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2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом
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Обучающее видео от ELUVEITIE



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ELUVEITIE опубликовали обучающее видео, в котором показали, как исполнять композицию “Deathwalker”, вошедшую в новый альбом "Ategnatos".

ELUVEITIE Debut Hurdy Gurdy Playthrough Video For













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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


2 май 2019, 14:28		Теперь все, у кого есть такая красная хуйня, легко смогут исполнить эту песню.


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