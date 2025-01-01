21 янв 2025



Новое видео ELUVEITIE



The Prodigal Ones, новое видео ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на этот год на Nuclear Blast Records. http://www.eluveitie.ch







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