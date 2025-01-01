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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Eluveitie

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21 янв 2025 : 		 Новое видео ELUVEITIE

5 дек 2024 : 		 Новое видео ELUVEITIE

11 ноя 2024 : 		 Делюкс-версия альбома ELUVEITIE доступна для прослушивания

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

14 окт 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

2 июн 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

19 мар 2021 : 		 Участница ELUVEITIE исполняет хит METALLICA

24 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

14 янв 2020 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

3 ноя 2019 : 		 Трейлер концертного релиза ELUVEITIE

16 сен 2019 : 		 Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"
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|||| 21 янв 2025

Новое видео ELUVEITIE



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The Prodigal Ones, новое видео ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на этот год на Nuclear Blast Records.




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