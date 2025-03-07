Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 244
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 25
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 24
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 19
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 244
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 25
[= ||| все новости группы



*

Eluveitie

*



7 мар 2025 : 		 Новое видео ELUVEITIE

21 янв 2025 : 		 Новое видео ELUVEITIE

5 дек 2024 : 		 Новое видео ELUVEITIE

11 ноя 2024 : 		 Делюкс-версия альбома ELUVEITIE доступна для прослушивания

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

14 окт 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

2 июн 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

19 мар 2021 : 		 Участница ELUVEITIE исполняет хит METALLICA

24 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

14 янв 2020 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

3 ноя 2019 : 		 Трейлер концертного релиза ELUVEITIE

16 сен 2019 : 		 Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ELUVEITIE



zoom
Awen, новое видео ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ànv’, релиз которого намечен 25 апреля на Nuclear Blast Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 мар 2025
ElectricRetard
>ELUVEITIE
>Awen
>Ànv
Тройное комбо нечитаемой хуйни, noice.
  Dislike!1
7 мар 2025
Darkside.ru MemberArseniy
ElectricRetard, это просто ты тупой.
7 мар 2025
ElectricRetard
Arseniy, ты тип можешь со 100% уверенностью назвать правильный вариант прочтения, не зная его? У меня вот по три варианта на каждое слово, минимум.

просмотров: 111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом