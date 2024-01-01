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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Eluveitie

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11 ноя 2024 : 		 Делюкс-версия альбома ELUVEITIE доступна для прослушивания

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

14 окт 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

2 июн 2022 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

19 мар 2021 : 		 Участница ELUVEITIE исполняет хит METALLICA

24 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE

14 янв 2020 : 		 Видео с выступления ELUVEITIE

3 дек 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

3 ноя 2019 : 		 Трейлер концертного релиза ELUVEITIE

16 сен 2019 : 		 Концертный релиз ELUVEITIE выйдет осенью

2 май 2019 : 		 Обучающее видео от ELUVEITIE

12 апр 2019 : 		 Видео с текстом от ELUVEITIE

2 мар 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE

2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью
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Делюкс-версия альбома ELUVEITIE доступна для прослушивания



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ELUVEITIE выпустили делюкс-версию альбома Ategnatos, которая снабжена дополнительными тремя акустическими темами.

Chrigel Glanzmann: «Итак, это последняя страница манифеста Ategnatos, которую мы переворачиваем и с облегчением погружаемся в царство ÀNV. В личном смысле Ategnatos уже проложили путь для ÀNV, возникнув как воплощение духа, которому мы следуем вот уже 20 лет. ÀNV сам по себе выглядит как единое целое - это то, кем мы являемся. Это искусство, музыка, смысл и душа глубоко кельтского духа, древнего, естественного и языческого до глубины души, обеими ногами стоящего на ногах здесь и сейчас нашей современной эпохи».

ELUVEITIE - Ategnatos Deluxe Edition Released






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