сегодня



Делюкс-версия альбома ELUVEITIE доступна для прослушивания



ELUVEITIE выпустили делюкс-версию альбома Ategnatos, которая снабжена дополнительными тремя акустическими темами.



Chrigel Glanzmann: «Итак, это последняя страница манифеста Ategnatos, которую мы переворачиваем и с облегчением погружаемся в царство ÀNV. В личном смысле Ategnatos уже проложили путь для ÀNV, возникнув как воплощение духа, которому мы следуем вот уже 20 лет. ÀNV сам по себе выглядит как единое целое - это то, кем мы являемся. Это искусство, музыка, смысл и душа глубоко кельтского духа, древнего, естественного и языческого до глубины души, обеими ногами стоящего на ногах здесь и сейчас нашей современной эпохи».











+0 -0



просмотров: 134

