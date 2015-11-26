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Обложка нового альбома ELUVEITIE



ELUVEITIE представили обложку нового альбома "Ategnatos", выход которого намечен на пятое апреля на Nuclear Blast. За оформление отвечал Travis Smith.



Кроме того, группа объявила даты тура, который пройдет совместно с LACUNA COIL и INFECTED RAIN в следующие числа:



Nov. 02 - I - Bari - Demodè **



Nov. 03 - I - Rome - Orion **



Nov. 05 - I - Bologna - Estragon **



Nov. 06 - I - Milan - Live Club **



Nov. 08 - D - Stuttgart - LKA Longhorn



Nov. 09 - D - Oberhausen - Turbinenhalle II



Nov. 10 - B - Antwerp - Trix



Nov. 12 - GB - Manchester - Ritz **



Nov. 13 - GB - Glasgow - Garage **



Nov. 14 - IRL - Dublin - Academy **



Nov. 15 - GB - Bristol - SWX **



Nov. 16 - GB - London - The Forum **



Nov. 17 - NL - Utrecht - Tivoli Ronda*



Nov. 19 - D - Frankfurt - Batschkapp



Nov. 20 - D - Hannover - Capitol



Nov. 21 - D - Berlin - Huxleys



Nov. 22 - D - Leipzig - Felsenkeller



Nov. 23 - D - Munich - Tonhalle



Nov. 24 - A - Dornbirn - Conrad Sohm



Nov. 26 - F - Bordeaux - Le Rocher de Palmer



Nov. 27 - E - Barcelona - Razzmatazz II



Nov. 28 - E - Madrid - Mon Live



Nov. 29 - F - Toulouse - Le Bikini



Nov. 30 - F - Rennes - L'Etage



Dec. 01 - F - Paris - Elysée-Montmartre



Dec. 03 - D - Saarbrücken - Garage



Dec. 04 - D - Nürnberg - Hirsch



Dec. 05 - SLO - Ljubljana - Kino Siska



Dec. 08 - A - Vienna - Arena



Dec. 12 - LV - Riga - Melna Piektdiena



Dec. 13 - FIN - Helsinki - Tavastia



Dec. 14 - FIN - Tampere - Pakkahuone



Dec. 15 - EST - Tallinn - Rock Cafe



Dec. 17 - S - Stockholm - Klubben Fryshuset



Dec. 18 - N - Oslo - Vulkan Arena



Dec. 19 - S - Gothenburg - Trädgarn



Dec. 21 - D - Hamburg – Docks



* without LACUNA COIL



** headliner LACUNA COIL



















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