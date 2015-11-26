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Eluveitie

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23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award

25 ноя 2014 : 		 ELUVEITIE расстались Patrick'ом Kistler'ом
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Обложка нового альбома ELUVEITIE



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ELUVEITIE представили обложку нового альбома "Ategnatos", выход которого намечен на пятое апреля на Nuclear Blast. За оформление отвечал Travis Smith.

Кроме того, группа объявила даты тура, который пройдет совместно с LACUNA COIL и INFECTED RAIN в следующие числа:

Nov. 02 - I - Bari - Demodè **

Nov. 03 - I - Rome - Orion **

Nov. 05 - I - Bologna - Estragon **

Nov. 06 - I - Milan - Live Club **

Nov. 08 - D - Stuttgart - LKA Longhorn

Nov. 09 - D - Oberhausen - Turbinenhalle II

Nov. 10 - B - Antwerp - Trix

Nov. 12 - GB - Manchester - Ritz **

Nov. 13 - GB - Glasgow - Garage **

Nov. 14 - IRL - Dublin - Academy **

Nov. 15 - GB - Bristol - SWX **

Nov. 16 - GB - London - The Forum **

Nov. 17 - NL - Utrecht - Tivoli Ronda*

Nov. 19 - D - Frankfurt - Batschkapp

Nov. 20 - D - Hannover - Capitol

Nov. 21 - D - Berlin - Huxleys

Nov. 22 - D - Leipzig - Felsenkeller

Nov. 23 - D - Munich - Tonhalle

Nov. 24 - A - Dornbirn - Conrad Sohm

Nov. 26 - F - Bordeaux - Le Rocher de Palmer

Nov. 27 - E - Barcelona - Razzmatazz II

Nov. 28 - E - Madrid - Mon Live

Nov. 29 - F - Toulouse - Le Bikini

Nov. 30 - F - Rennes - L'Etage

Dec. 01 - F - Paris - Elysée-Montmartre

Dec. 03 - D - Saarbrücken - Garage

Dec. 04 - D - Nürnberg - Hirsch

Dec. 05 - SLO - Ljubljana - Kino Siska

Dec. 08 - A - Vienna - Arena

Dec. 12 - LV - Riga - Melna Piektdiena

Dec. 13 - FIN - Helsinki - Tavastia

Dec. 14 - FIN - Tampere - Pakkahuone

Dec. 15 - EST - Tallinn - Rock Cafe

Dec. 17 - S - Stockholm - Klubben Fryshuset

Dec. 18 - N - Oslo - Vulkan Arena

Dec. 19 - S - Gothenburg - Trädgarn

Dec. 21 - D - Hamburg – Docks

* without LACUNA COIL

** headliner LACUNA COIL



ELUVEITIE Unveils 'Ategnatos' Cover Artwork, Announces European Tour With LACUNA COIL






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