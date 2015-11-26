Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 48
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 47
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 30
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 29
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 29
[= ||| все новости группы



*

Eluveitie

*



2 фев 2019 : 		 Новое видео ELUVEITIE

23 янв 2019 : 		 Обложка нового альбома ELUVEITIE

18 янв 2019 : 		 Новый альбом ELUVEITIE выйдет весной

19 ноя 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

21 окт 2018 : 		 ELUVEITIE приступили к записи

24 сен 2018 : 		 Трейлер к переизданию ELUVEITIE

28 авг 2018 : 		 ELUVEITIE отметят юбилей "Slania"

27 окт 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

18 окт 2017 : 		 Новый сингл ELUVEITIE выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

28 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ELUVEITIE

5 июл 2017 : 		 Новое видео ELUVEITIE

9 июн 2017 : 		 Новый релиз ELUVEITIE выйдет летом

6 янв 2017 : 		 Новый состав ELUVEITIE

17 сен 2016 : 		 ELUVEITIE работают над акустическим альбомом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELUVEITIE

21 июл 2016 : 		 ELUVEITIE споют по-русски с Машей из группы АРКОНА

17 май 2016 : 		 Бывший гитарист ELUVEITIE рассказал о своём уходе

9 май 2016 : 		 Барабанщик ELUVEITIE об уходе из группы

6 май 2016 : 		 ELUVEITIE расстались с тремя участниками

10 сен 2015 : 		 ELUVEITIE выпустят новый акустический альбом

4 авг 2015 : 		 ELUVEITIE расстались со скрипачкой

11 фев 2015 : 		 POEMISIA приедут с ELUVEITIE

19 янв 2015 : 		 ELUVEITIE могут вновь получить Swiss Music Award
Показать далее
| - |
|||| 2 фев 2019

Новое видео ELUVEITIE



*
zoom
*
* *
"Ategnatos", новое видео группы ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ategnatos", выходящего пятого апреля на Nuclear Blast. Съемками занимались Grupa13.



Video Premiere: ELUVEITIE's 'Ategnatos'






Like!+11Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Maksimow


2 фев 2019, 21:33		Отлично.

grgr


3 фев 2019, 00:13		Хрень полная.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1200

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом