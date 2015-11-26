2 фев 2019



Новое видео ELUVEITIE



"Ategnatos", новое видео группы ELUVEITIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ategnatos", выходящего пятого апреля на Nuclear Blast. Съемками занимались Grupa13.



















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