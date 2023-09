2 сен 2023



Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE



Профессиональное видео с выступления ELUVEITIE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Exile Of The Gods"

"Nil"

"Epona" (Metal Version)

"Deathwalker"

"Lvgvs" (Metal Version)

"A Rose For Epona"

"Thousandfold"

"Ambiramus"

"Breathe"

"King"

"De Ruef Vo De Bärge"









Encore:





"Aidus"

"Ategnatos"

"Inis Mona"







+1 -0



просмотров: 214