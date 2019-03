сегодня



Видеотрейлер к новому альбому ELUVEITIE



5 апреля ELUVEITIE выпустят новый альбом "Ategnatos". Видеотрейлер к нему доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Ategnatos"

"Ancus"

"Deathwalker"

"Black Water Dawn"

"A Cry in the Wilderness"

"The Raven Hill"

"The Silvern Glow"

"Ambiramus"

"Mine Is the Fury"

"The Slumber"

"Worship"

"Trinoxtion"

"Threefold Death"

"Breathe"

"Rebirth"

"Eclipse"



















